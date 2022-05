Boxe | Scardina battuto da De Carolis Quale futuro per King Toretto?

(Di venerdì 13 maggio 2022) Danielealza l’asticella ma perde tutto nella sua Milano: cintura intercontinentale WBO, imbattibilità e forse anche quell’hype che ha riempito l’Allianz Cloud. Un ko al quinto round, dopo essere andato al tappeto nella quarta ripresa che incorona Giovanni Decome miglior supermedio d’Italia, lasciando ail compito di ricostruirsi una carriera alla prima sconfitta su ventuno incontri.? Difficile immaginare un rematch. La vittoria è stata fin troppo netta, ma mai dire mai. Difficile anche vedere un secondo derby italiano contro Ivan Zucco, reduce dalla vittoria contro Nikolic al Palazzetto di Verbania. Entrambi sono pugili della Opi Since 82 che non avrebbe interesse a far cadere uno dei due: sono entrambi giovani,...

Gazzetta_it : Scardina, che delusione. #GiovanniDe Carolis da applausi: vince per k.o.t. #pugilato - fight_shield : Giovanni De Carolis ha sconfitto Daniele Scardina per TKO ed è il nuovo campione Internazionale WBO dei supermedi… - cesapino85 : Boxe, De Carolis è il nuovo campione intercontinentale WBO dei pesi supermedi. Alla #MilanoBoxingNight, Scardina h… - VIbrahimovins85 : @P4P_Boxe_ITA Scardina magari troppo pompato dai media ma appena ha incontrato un pugile serio seppur di 37 anni le… - DAZN_IT : Boxe, De Carolis è il nuovo campione intercontinentale WBO dei pesi supermedi. Alla #MilanoBoxingNight, Scardina h… -

... segno che laregala sempre sorprese e sul ring contano, come diceva alla vigilia lo stesso sfidante, 'molte varianti'. Perun match al di sotto delle aspettative: soprattutto perché ...Giovanni De Carolis si è inventato una stupenda magia e ha letteralmente surclassato un impalpabile Daniele. Il romano si è imposto alla maniera dura, imponendosi in avvio della quinta ripresa per KO tecnico. Un successo ampiamente meritato per il pugile laziale, che ha sovvertito il ...Giovanni De Carolis si è inventato una stupenda magia e ha letteralmente surclassato un impalpabile Daniele Scardina. Il romano si è imposto alla maniera dura, imponendosi in avvio della quinta ...A 37 anni un’altra pagina di storia. Giovanni De Carolis vince a Milano e batte al quinto round Daniele Scardina che perde l’imbattibilità nell’incontro più duro della sua carriera e si vede scippare ...