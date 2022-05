Ascoli vs Benevento 0-1: la Strega in semifinale contro il Pisa (Di venerdì 13 maggio 2022) Termina il match al Del Duca valevole il primo turno dei playoff di Serie B 2021/22 delle ore 20.30: Ascoli vs Benevento 0-1. Un guizzo di Lapadula porta la Strega in semifinale contro il Pisa. Ascoli vs Benevento 0-1: Lapadula porta avanti la Strega Il Benevento batte 1-0 l’Ascoli allo Stadio Del Duca nel primo turno dei playoff di Serie B 2021/22. Successo di misura per i campani nelle Marche e semifinale conquistata. Partita intensa dove i bianconeri creano ma non concretizzano. E’ la squadra di Caserta che punge in contropiede e fa male. Chiude il match al 38? Lapadula su una bella azione di Letizia, raccoglie un cross di Masciangelo e batte Leali per il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 13 maggio 2022) Termina il match al Del Duca valevole il primo turno dei playoff di Serie B 2021/22 delle ore 20.30:vs0-1. Un guizzo di Lapadula porta lainilvs0-1: Lapadula porta avanti laIlbatte 1-0 l’allo Stadio Del Duca nel primo turno dei playoff di Serie B 2021/22. Successo di misura per i campani nelle Marche econquistata. Partita intensa dove i bianconeri creano ma non concretizzano. E’ la squadra di Caserta che punge inpiede e fa male. Chiude il match al 38? Lapadula su una bella azione di Letizia, raccoglie un cross di Masciangelo e batte Leali per il ...

