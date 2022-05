Anniversario e poi matrimonio bis per Giorgia Palmas e Filippo Magnini: l’attesa è finita (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ stata una avventura parecchio complicata, pandemia e ostacoli di ogni genere ma finalmente, per Filippo Magnini e Giorgia Palmas è arrivato il momento di coronare il loro sogno d’amore. Filippo e Giorgia sono già marito e moglie, proprio ieri, il 12 maggio, hanno celebrato il loro primo anno d’amore, il primo Anniversario, dopo la cerimonia con il rito civile dello scorso anno. Ma il grande giorno, quello in cui vedremo Giorgia con il suo bellissimo abito bianco sta per arrivare. Domani, 14 maggio, sarà celebrato il matrimonio in chiesa. Dopo rinvii e problemi vari, finalmente è arrivato il momento di giurarsi amore eterno davanti a Dio come ha ricordato proprio poche ore fa la bellissima Giorgia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 13 maggio 2022) E’ stata una avventura parecchio complicata, pandemia e ostacoli di ogni genere ma finalmente, perè arrivato il momento di coronare il loro sogno d’amore.sono già marito e moglie, proprio ieri, il 12 maggio, hanno celebrato il loro primo anno d’amore, il primo, dopo la cerimonia con il rito civile dello scorso anno. Ma il grande giorno, quello in cui vedremocon il suo bellissimo abito bianco sta per arrivare. Domani, 14 maggio, sarà celebrato ilin chiesa. Dopo rinvii e problemi vari, finalmente è arrivato il momento di giurarsi amore eterno davanti a Dio come ha ricordato proprio poche ore fa la bellissima...

Advertising

BarbyBaby121 : @Queen_of_firs @LucaVismara Sono capace anche io di mettere che sono in un posto e poi non lo sono al giorno d'oggi… - anuwanaway : @ANGELOCARLUCCl Era stata invitata per l'anniversario {60esimo nel 2016 per la precisione} perché da sempre trasmet… - lcveugoodbye : @L0N3LYH3AR7H_ anche a me è successa la stessa cosa, poi la versione dell'anniversario ha diciamo 'rafforzato' ques… - Beppe28842104 : @nonnachicca58 @age_of_VIRGO Foto di un album tragico, oggi poi è l'anniversario di Giulietta Masi uccisa dà un col… - francesco997453 : RT @andreapurgatori: GUERRA TOTALE O GIOCHI DI POTERE. Escalation militare russa. Anniversario vittoria #Urss su #TerzoReich. #Stalin e #Hi… -