The Rasmus | in gara per la Finlandia all’Eurovision con il brano “Jezebel”

I The Rasmus rappresenteranno la Finlandia stasera nella seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2022 in scena a Torino: lo show sarà trasmesso in diretta a partire dalle 20:30 su Raiuno e sarà proprio il gruppo di Lauri Ylonen ad aprire la kermesse canora. The Rasmus la band finlandese all'Eurovision: l'exploit del 2003 con "In the shadows" La band nota al grande pubblico italiano nei primi anni duemila durante i quali ha raggiunto il successo nelle classifiche nostrano con il brano "In The Shadows", presenterà sul palco del Pala Olimpico della città sabauda "Jezebel". Formatisi negli anni Novanta sui banchi di scuola, i Rasmus debuttano con l'album Peep nel 1996 grazie al quale ricevono un Grammy Award in Finlandia come Miglior ...

