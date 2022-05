Si sposa nell’acciaieria Azovstal e muore 3 giorni dopo in un attacco russo La moglie | «Sopravviverò per noi due»

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 maggio 2022) «Sei stato mio marito per tre. Sarai il mio amore per l’eternità. Mio caro, Andriy, premuroso, coraggioso: sei stato e sei il migliore. Siamo riusciti arci, siamo riusciti a essere felici, ma non siamo riusciti a stare insieme. Ti amerò per sempre, mio eroe». Sono le parole di Valeria Karpilenko, nome di battaglia “Nava”, in ricordo del marito Andriy, morto in unda parte delle milizie russe, a 3dal loro matrimonio, celebrato nei sotterranei dell’acciaieriadi Mariupol’. La storia della coppia dei due combattenti ucraini è stata pubblicata sull’account Facebook della Guardia Nazionale dell’Ucraina. Valeria Karpilenko, ricordando il marito scomparso, ha poi fatto un’ultima promessa: «Sopravvivere, uscire dall’assedio e continuare a vivere, per noi due». ...