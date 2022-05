Sara Gama | «Il professionismo in Italia sette anni fa sarebbe stato impossibile»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 maggio 2022) . Le parole della capitana Ai microfoni de Le Iene,ha parlato così delnel calcio femminile. PSG – «Sono passati solo, ma allora era impensabile parlare diqui in. Non c’erano club blasonati al femminile e non c’era un’altra Nazionale capace di scatenare l’entusiasmo dei tifosi».– «Dal primo luglio il calcio femminile diventerà un sport professionistico ed è la prima vittoria per far si che le atlete siano riconosciute come lavoratrici. Voglio ringraziare Nadia Toffa e tutti quelli che hanno lavorato duro e ci hanno creduto anche quando i riflettori erano puntati altrove. Lei aveva deciso di raccontare una storia mai narrata in, quella di chi ...