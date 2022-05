Riforma Csm, Di Matteo al Senato: “Inutile e pericolosa. Rafforzerà le correnti e renderà i pm timorosi ad affrontare inchieste difficili” (Di giovedì 12 maggio 2022) Una parte è “Inutile“, l’altra è “pericolosa“. Nino Di Matteo ripete alla Commissione Giustizia del Senato il giudizio dato al Fatto sulla Riforma del Consiglio superiore della magistratura e della legge sull’ordinamento giudiziario, in discussione a palazzo Madama dopo l’ok arrivato alla Camera. Chiamato in audizione sul disegno di legge della ministra della Giustizia Marta Cartabia, l’ex pm antimafia e consigliere di palazzo dei Marescialli ribadisce che il nuovo sistema per eleggere i membri togati – un maggioritario binominale con correttivo proporzionale – non servirà “a risolvere la patologia dell’improprio condizionamento correntizio dell’attività del Csm”, ma anzi “potrebbe finire per rafforzare il potere dei gruppi associativi di maggioranza rispetto alle candididature ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Una parte è ““, l’altra è ““. Nino Diripete alla Commissione Giustizia delil giudizio dato al Fatto sulladel Consiglio superiore della magistratura e della legge sull’ordinamento giudiziario, in discussione a palazzo Madama dopo l’ok arrivato alla Camera. Chiamato in audizione sul disegno di legge della ministra della Giustizia Marta Cartabia, l’ex pm antimafia e consigliere di palazzo dei Marescialli ribadisce che il nuovo sistema per eleggere i membri togati – un maggioritario binominale con correttivo proporzionale – non servirà “a risolvere la patologia dell’improprio condizionamentozio dell’attività del Csm”, ma anzi “potrebbe finire per rafforzare il potere dei gruppi associativi di maggioranza rispetto alle candididature ...

