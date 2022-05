Referendum abrogativo sul divorzio: un no che sa di futuro (Di giovedì 12 maggio 2022) Il 12 e 13 Maggio del 1974 si tenne in Italia il Referendum abrogativo sul divorzio, fortemente voluto dal mondo cattolico. Con quasi il 60% dei risultati vinse il no e la legge sul divorzio rimase in vigore, aprendo la strada ad altri numerosi cambiamenti che da li in avanti avrebbero modificato usi e costumi del popolo italiano. Molto più di un voto, il Referendum abrogativo sul divorzio fu uno scontro tra conservatori e liberali La legge, entrata in vigore nel 1970, non fu mai “digerita” dal centrodestra italiano. Il Referendum, fortemente voluto dalla Democrazia Cristiana e dal Movimento sociale italiano, avvenne in due giorni. Ebbe l’affluenza alle urne dell’87%, a testimonianza di quanto l’argomento fosse sentito dalla popolazione. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 12 maggio 2022) Il 12 e 13 Maggio del 1974 si tenne in Italia ilsul, fortemente voluto dal mondo cattolico. Con quasi il 60% dei risultati vinse il no e la legge sulrimase in vigore, aprendo la strada ad altri numerosi cambiamenti che da li in avanti avrebbero modificato usi e costumi del popolo italiano. Molto più di un voto, ilsulfu uno scontro tra conservatori e liberali La legge, entrata in vigore nel 1970, non fu mai “digerita” dal centrodestra italiano. Il, fortemente voluto dalla Democrazia Cristiana e dal Movimento sociale italiano, avvenne in due giorni. Ebbe l’affluenza alle urne dell’87%, a testimonianza di quanto l’argomento fosse sentito dalla popolazione. Il ...

