Pensioni, chi è obbligato a presentare il modello RED (Di giovedì 12 maggio 2022) Con un messaggio, l'Inps ha comunicato l'apertura della campagna REDEST 2022 relativa all'anno reddito 2021 dedicata ai pensionati italiani residenti all'estero. La procedura è attiva a partire dal 9 maggio 2022 e a disposizione di enti di patronato, consolati e strutture territoriali dell'Istituto. Avvio campagna REDEST, la procedura Come comunica l'Inps, la procedura di invio è disponibile dal 9 maggio 2022 per i patronati e le strutture consolari sul web nelle sezioni dedicate sul sito Inps. Nel corso del mese di giugno 2022 verranno inviati i modelli cartacei REDEST ai pensionati residenti all'estero interessati alla Campagna REDEST 2022. Gli Enti di Patronato e i Consolati, al momento della consegna da parte dei pensionati dei modelli reddituali allegati alla lettera di richiesta, dovranno: accertare l'identità personale del dichiarante; ricevere i modelli REDEST 2022 ...

