La Nazione: “Pm Firenze chiede archiviazione per Dusan Vlahovic” (Di giovedì 12 maggio 2022) Il pm di Firenze Giovanni Solinas avrebbe chiesto l’archiviazione dell’indagine sull’ex attaccante viola Dusan Vlahovic aperta a seguito del suo viaggio a Torino a gennaio scorso, per sottoporsi alle visite mediche con la Juventus:: secondo quanto segnalato dalla Asl fiorentina il giocatore, essendo all’epoca positivo, avrebbe violato la quarantena. Lo riporta oggi La Nazione spiegando che il pm avrebbe chiesto l’archiviazione essendo stato appurato che quando l’attaccante partì dalla casa di Firenze la Asl non lo aveva ancora ufficialmente posto in quarantena. E un tampone positivo da solo non è sufficiente a determinare, secondo il magistrato “il divieto di mobilità la cui violazione è penalmente rilevante”. Secondo gli accertamenti condotti dai carabinieri del ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) Il pm diGiovanni Solinas avrebbe chiesto l’dell’indagine sull’ex attaccante violaaperta a seguito del suo viaggio a Torino a gennaio scorso, per sottoporsi alle visite mediche con la Juventus:: secondo quanto segnalato dalla Asl fiorentina il giocatore, essendo all’epoca positivo, avrebbe violato la quarantena. Lo riporta oggi Laspiegando che il pm avrebbe chiesto l’essendo stato appurato che quando l’attaccante partì dalla casa dila Asl non lo aveva ancora ufficialmente posto in quarantena. E un tampone positivo da solo non è sufficiente a determinare, secondo il magistrato “il divieto di mobilità la cui violazione è penalmente rilevante”. Secondo gli accertamenti condotti dai carabinieri del ...

Advertising

sportface2016 : La Nazione - Pm chiede archiviazione per Dusan #Vlahovic, la Asl di Firenze aveva segnalato la violazione di quaran… - Nazione_Pistoia : Altri due 'Rock' per la flotta toscana In servizio sulla linea Firenze-Prato-Pistoia - SilviaForti9 : RT @CrisciGloria: LA NAZIONE: La Municipale salva un capriolo ferito sul viadotto. - CrisciGloria : LA NAZIONE: La Municipale salva un capriolo ferito sul viadotto. - ScriviStella : Approvata all'unanimità in 3° commissione @CRToscana la mia mozione sui #cani da allerta #medica. #pets #petlovers… -