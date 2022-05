Grifo: «Tifo nerazzurro, ma mi dispiace per Chiellini» (Di giovedì 12 maggio 2022) Vincenzo Grifo del Friburgo ha parlato della finale di Coppa Italia e di Chiellini: «Mi dispiace per Chiellini, è un grande giocatore» Vincenzo Grifo, giocatore italiano del Friburgo e Tifoso dell’Inter, intervistato da Sky Sport 24 ha commentato la finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri contro la Juve. LE DICHIARAZIONI – «La mia piccola stava dormendo e ho visto la partita. E’ stata uno spettacolo, è cambiata da un momento all’altro. Si pensava che la Juve ce la potesse fare, poi è tornata l’’Inter. In una finale, non si può mai essere sicuri e può succedere di tutto. Ho giocato con Calhanoglu, Barella e D’ambrosio. Mi dispiace per la Juve e Chiellini, è un grande giocatore. Ma nel calcio può vincere solo una». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 12 maggio 2022) Vincenzodel Friburgo ha parlato della finale di Coppa Italia e di: «Miper, è un grande giocatore» Vincenzo, giocatore italiano del Friburgo eso dell’Inter, intervistato da Sky Sport 24 ha commentato la finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri contro la Juve. LE DICHIARAZIONI – «La mia piccola stava dormendo e ho visto la partita. E’ stata uno spettacolo, è cambiata da un momento all’altro. Si pensava che la Juve ce la potesse fare, poi è tornata l’’Inter. In una finale, non si può mai essere sicuri e può succedere di tutto. Ho giocato con Calhanoglu, Barella e D’ambrosio. Miper la Juve e, è un grande giocatore. Ma nel calcio può vincere solo una». L'articolo proviene da ...

