Covid | epidemiologo Ciccozzi | “Dal 16 maggio la mascherina in aereo sarà solo raccomandata a chi tossisce o starnutisce È ridicolo”

"Mi fa ridere che dal 16 maggio la mascherina in aereo non sarà più obbligatoria, ma sarà solo consigliata a chi ha un colpo di tosse o fa uno starnuto. Ma che significa? Io non l'ho capita. Una tosse da reflusso o una tosse asmatica non sono contagiose. Stiamo andando un po' sullo scherzo. Io suggerisco di continuare a indossarla in treno e in aereo e personalmente smetterò di metterla quando il tasso di positività, attualmente al 14,3%, scende sotto il 10%, cioè intorno al 4-5%, quando il virus circolerà molto di meno". Così, ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" (Radio Cusano Campus), l'epidemiologo Massimo Ciccozzi del Campus Biomedico di Roma commenta le nuove disposizioni delle autorità europee per l'aviazione.

