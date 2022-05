«Cara Elisabetta Franchi | veda la sua società come una casa | non un' azienda

(Di giovedì 12 maggio 2022) Ha fatto discutere, in maniera anche feroce, la dichiarazione disulle donne nel mondo del lavoro. Frasi che hanno creato spaccature, divisioni e sulle quali diamo spazio per un commento ad un not imprenditore sempre del mondo della moda, Maurizio Talarico., Questi sono giorni di aspre polemiche che l'hanno vista sulle pagine di tutti i giornali a causa delle sue dichiarazioni che tutto hanno a che fare meno che con il mondo dell'imprenditoria. Mi dissocio totalmente dalle sue "lunari" dichiarazioni.Appartengo ad un percorso ed una filosofia d'impresa diversi dai suoi, in cui ho sempre dato estrema priorità al capitale umano anziché al profitto.Non vedo la miauna mera "produttrice" di ricchezza, ma ...

E poi, rattrista,Franchi - donna moderna e al passo con i tempi - l'avere ignorato che ormai ... Insomma, non è certo colpa diFranchi se in Italia mancano gli asili aziendali, se le ...E allora,, perché da "donna del fare" non apri all'interno della tua azienda degli asili nido così da renderti promotrice di un virtuoso welfare aziendale Se poi le dipendenti sono ..."Nella mia azienda sono benvenute tutte le donne che siano in attesa di un bambino o prossime ad averlo. Prioritario è il capitale umano, non il profitto" ...Sono giorni che fiumi di inchiostro, battiture compulsive sulle tastiere, interviste video e social sono dedicati a lei: Elisabetta Franchi. Da medio-woman, declinando al femminile un personaggio comi ...