Anticipazioni Uomini e Donne | decisione drastica di Ida | Tina è furiosa

(Di giovedì 12 maggio 2022) Una puntata dedicata quasi interamente al Trono Over con particolari scintille in studio: tutte lediAl centro del dating show ci sarà ancora una volta Ida Platano, ma non sarà l’unica ad infiammare il parterre del Trono Over perché in studio ci sarà spazio anche per altri protagonisti che faranno L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

fanpage : 'Non è mai troppo tardi' Anticipazioni #uominiedonne , cosa accadrà tra Ida e Riccardo - occhio_notizie : Uomini e Donne anticipazioni 12-13 maggio: Ida chiude con Riccardo #uominiedonne #idaplatano #riccardoguarnieri - Novella_2000 : Anticipazioni Uomini e Donne: clamorosi risvolti tra Ida e Riccardo - QuotidianPost : Uomini e Donne anticipazioni: Ida e Riccardo ancora vicini: retroscena di un amore -

Newse donne, trono classico:su Luca Salatino e Veronica Rimondi Ultime esterne di questa stagione per il trono classico die donne , che ha visto negli ultimi mesi due ...e Donne/puntata 11 maggio: Biagio Di Maro in passerella Veronica Rimondi è apparsa felice per come sia andata l'esterna con Andrea Della Cioppa e ha dichiarato: "Sono ...Una puntata dedicata quasi interamente al Trono Over con particolari scintille in studio: tutte le anticipazioni di Uomini e Donne ...Maria De Filippi è pronta a tornare su Canale 5 per raccontare dei protagonisti del suo format, Uomini e Donne, che da anni tengono incollati al piccolo schermo i telespettatori. Secondo le ultime ...