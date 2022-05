“Prison Sapiens La chiamata del titano” il libro di Lucio De Angelis presentato al Senato

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Alè nata una nuova stella del fantathriller. Cornice d’eccezione la presentazione avvenuta il 9 maggio, presso la prestigiosa Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, del primo romanzo diDe: “. Ladel”, edito da Graus Edizioni. In realtà questo è il primo di un’avvincente trilogia che affronta la tematica del nostro futuro condizionato, o facilitato, dalle intelligenze artificiali. Ma anche il rapporto con la vita dopo la morte, la manipolazione genetica, l’interpretazione dei sogni e il mistero delle sette che decidono le sorti dell’umanità. Un bottino molto nutrito di temi, quindi, che già nel primosi affaccia con notevole arguzia e dovizia di particolari tecnici rivoluzionando le regole del ...

leggo.it

