Poiché non è mai abbastanza (Di mercoledì 11 maggio 2022) In occasione dell’anniversario della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, esce oggi al cinema Femminile singolare, film in sette episodi che racconta le mille sfaccettature dell’universo femminile. Girato da vari registi europei, il film include fra le tante attrici che vi hanno partecipato anche Catherine Deneuve, Monica Guerritore e Violante Placido. “Femminile singolare”: le attrici del film guarda le foto Leggi anche › My Body, My Choice: Gucci dalla parte delle donne per il diritto all’aborto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 11 maggio 2022) In occasione dell’anniversario della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, esce oggi al cinema Femminile singolare, film in sette episodi che racconta le mille sfaccettature dell’universo femminile. Girato da vari registi europei, il film include fra le tante attrici che vi hanno partecipato anche Catherine Deneuve, Monica Guerritore e Violante Placido. “Femminile singolare”: le attrici del film guarda le foto Leggi anche › My Body, My Choice: Gucci dalla parte delle donne per il diritto all’aborto ...

gippu1 : In #FiorentinaRoma Gianluca Mancini arriva alla 14^ ammonizione stagionale - ma poiché sarà squalificato alla pross… - GiovaQuez : Proseguono i momenti di 'pura gioia' orsiniana. Oggi la Russia sta 'letteralmente devastando' (non sventrando) l'Uc… - aspettaaspetta : RT @ciafapino: DA PFIZER EMERGE CHE IL VACCINO NON DEV'ESSERE SOMMINISTRATO A DONNE INCINTE NÈ IN FASE DI ALLATTAMENTO POICHÉ LA SPIKE PUÒ… - mmorphine_ : @marchioman @Lauradaisym @camisbackback La parte di fatturato non so dirti è fuori dal mio campo di gestione. Posso… - ginaforjob : RT @ciafapino: DA PFIZER EMERGE CHE IL VACCINO NON DEV'ESSERE SOMMINISTRATO A DONNE INCINTE NÈ IN FASE DI ALLATTAMENTO POICHÉ LA SPIKE PUÒ… -