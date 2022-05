Patrick Zaki sarà il grande ospite del Wired next fest a Firenze (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo due anni di stop a causa della pandemia, l'evento promosso da Wired e dalla casa editrice Condé Nast torna dal vivo con una prima tappa fiorentina, cui seguirà una edizione milanese il 7 e 8 ottobre Leggi su iltirreno.gelocal (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo due anni di stop a causa della pandemia, l'evento promosso dae dalla casa editrice Condé Nast torna dal vivo con una prima tappa fiorentina, cui seguirà una edizione milanese il 7 e 8 ottobre

Advertising

SarratoreDonato : @ashiku_daniel Sei in lacrime come quando è stato scarcerato Patrick zaki - Adriana10917928 : RT @Lara_Rocchetta: Rinnovo l'appello...AIUTATE PATRICK ZAKI!!! @ItalyMFA @luigidimaio #patrickzaki #Egypt - AndreaMarano11 : Patrick Zaki aprirà il Wired Next Fest di Firenze - GiuliaAngelax : RT @Lara_Rocchetta: Rinnovo l'appello...AIUTATE PATRICK ZAKI!!! @ItalyMFA @luigidimaio #patrickzaki #Egypt - _paolone_3 : Ehi Siri cerca quando torna in carcere Patrick Zaki -