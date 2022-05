Morvillo denuncia una realtà aberrante: ciò che indigna è che Cuffaro abbia di nuovo seguito (Di mercoledì 11 maggio 2022) A Cuffaro non ha mai fatto difetto la prontezza di spirito ma le parole di Morvillo denunciano una realtà aberrante. Alfredo Morvillo, fratello di Francesca e cognato di Giovanni Falcone, intervenendo alla presentazione del libro dedicato alla sorella e scritto da Felice Cavallaro, ha detto: “A trent’anni dalle stragi la Sicilia è in mano a condannati per mafia”. Riporta la cronaca de Il Fatto che Morvillo non abbia fatto nomi, ma che tutti abbiano pensato a Cuffaro e Dell’Utri, tornati centrali nella politica siciliana e in particolare palermitana. E’ probabile che lo stesso Cuffaro abbia avuto il medesimo pensiero, visto che ha sentito il bisogno di rispondergli e lo ha fatto da par ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Anon ha mai fatto difetto la prontezza di spirito ma le parole dino una. Alfredo, fratello di Francesca e cognato di Giovanni Falcone, intervenendo alla presentazione del libro dedicato alla sorella e scritto da Felice Cavallaro, ha detto: “A trent’anni dalle stragi la Sicilia è in mano a condannati per mafia”. Riporta la cronaca de Il Fatto chenonfatto nomi, ma che tuttino pensato ae Dell’Utri, tornati centrali nella politica siciliana e in particolare palermitana. E’ probabile che lo stessoavuto il medesimo pensiero, visto che ha sentito il bisogno di rispondergli e lo ha fatto da par ...

