"Finalmente...". Joe Biden trattato come un pazzo: umiliato In prima pagina sul Fatto | Guarda (Di mercoledì 11 maggio 2022) Disegnato (e trattato) come un pazzo. Joe Biden, in prima pagina sul Fatto quotidiano, esce a pezzi. Colpa (o merito) della matita di Mannelli, vignettista feroce di Marco Travaglio che per una volta abbandona i suoi bersagli preferiti (Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, elencati in ordine sparso) e si concentra sulle imprese del presidente americano. Biden secondo il Fatto e non solo è uno dei responsabili della escalation militare in Ucraina. La Casa Bianca utilizzerebbe Kiev come alibi perfetto per condurre una guerra per procura contro la Russia, con l'obiettivo di arrivare a un "regime change", un clamoroso cambio di regime a Mosca. In altre parole, far cadere Vladimir ...

