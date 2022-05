Enrica Bonaccorti ha un disturbo da molti anni e spiega: “Condivido con Brad Pitt la prosopagnosia” (Di mercoledì 11 maggio 2022) La vita di Enrica Bonaccorti è stata spesso al centro dell’attenzione delle riviste di gossip e si può quasi dire che la donna non abbia segreti per i suoi fan. Di recente però ha voluto ripercorrere tutte le tappe più importanti della sua vita in una lunga intervista, in cui ha parlato anche di un disturbo con cui convive ormai da tempo. Enrica Bonaccorti rivela di avere la prosopagnosia: le parole della conduttrice Ancora una volta Enrica Bonaccorti si è raccontata in una lunghissima intervista in cui ha raccontato i momenti più importanti – e spesso dolorosi – della propria vita. Partendo dal principio ha confermato di aver vissuto a lungo in un seminterrato per riuscire a far quadrare i conti. “Ci ho abitato finché sono stata in Rai. Non ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) La vita diè stata spesso al centro dell’attenzione delle riviste di gossip e si può quasi dire che la donna non abbia segreti per i suoi fan. Di recente però ha voluto ripercorrere tutte le tappe più importanti della sua vita in una lunga intervista, in cui ha parlato anche di uncon cui convive ormai da tempo.rivela di avere la: le parole della conduttrice Ancora una voltasi è raccontata in una lunghissima intervista in cui ha raccontato i momenti più importanti – e spesso dolorosi – della propria vita. Partendo dal principio ha confermato di aver vissuto a lungo in un seminterrato per riuscire a far quadrare i conti. “Ci ho abitato finché sono stata in Rai. Non ...

