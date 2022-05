Covid oggi Veneto, 4.141 contagi e 7 morti: bollettino 11 maggio (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.141 i nuovi contagi da Covid in Veneto secondo il bollettino di oggi, 11 maggio. Si registrano inoltre altri 7 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.712.400, mentre gli attualmente positivi sono 54.143. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.544. Negli ospedali veneti sono ricoverate 482 persone in area medica e 24 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 108. Nella giornata di ieri sono state effettuate 737 vaccinazioni anti-Covid. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.141 i nuovidainsecondo ildi, 11. Si registrano inoltre altri 7. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.712.400, mentre gli attualmente positivi sono 54.143. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.544. Negli ospedali veneti sono ricoverate 482 persone in area medica e 24 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 108. Nella giornata di ieri sono state effettuate 737 vaccinazioni anti-. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

