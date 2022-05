Acciaierie d'Italia: produzione quest'anno aumenterà del 40% (Di mercoledì 11 maggio 2022) Milano, 11 mag. (Adnkronos) - Acciaierie d'Italia informa che nel 2022 la produzione aumenterà del 40% rispetto a quella registrata nel 2021, con un obiettivo di 5,7 milioni di tonnellate. Lo rende noto la stessa società riferendosi a ''notizie errate pubblicate in data odierna da una testata giornalistica nazionale''. L'azienda si riserva di procedere in ogni sede opportuna per il recupero dei danni subiti. Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Milano, 11 mag. (Adnkronos) -d'informa che nel 2022 ladel 40% rispetto a quella registrata nel 2021, con un obiettivo di 5,7 milioni di tonnellate. Lo rende noto la stessa società riferendosi a ''notizie errate pubblicate in data odierna da una testata giornalistica nazionale''. L'azienda si riserva di procedere in ogni sede opportuna per il recupero dei danni subiti.

