Zona Bianca | Brindisi | “Ospiti al soldo Mosca? Ce lo dica Copasir | non sta a noi verificare”

(Adnkronos) – "Se siano stipendiati gli Ospiti russi nei talk show italiani o se siano spie, noi non lo sappiamo. Da noi non si sono presentati come spie. E francamente non era nemmeno nostro compito andare a verificare. Sono giornalisti. E come tali li abbiamo avuti come Ospiti. Ce lo dica il Copasir, che può interpellare i servizi segreti, come stanno le cose". Il giornalista Giuseppe Brindisi, al centro di dure polemiche dopo aver intervistato nei giorni scorsi il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo programma 'Zona Bianca su Rete4, spiega all'Adnkronos il proprio punto di vista sull'allarme lanciato dal Copasir circa la presenza di spie russe in Italia e di Ospiti dei talk show italiani pagati da ...

CottarelliCPI : Lavrov a Zona Bianca ha detto che i più antisemiti sono gli ebrei, come Zelensky. Secondo lui anche Hitler avrebbe… - VoltItalia : Riteniamo uno squallido teatrino l'intervista di #Lavrov a Zona Bianca, su Rete4. Il fatto che venga permesso al mi… - martaottaviani : Nelle ultime settimane, ho rifiutato tutto gli inviti che mi sono arrivati dai talk show, @zona_bianca in testa. St… - joeplaice : Stavo dando un'occhiata ai dati d'ascolto di domenica scorsa: Non è l'arena ha totalizzato 826k spettatori; Zona bi… - Miki_2313 : RT @Adnkronos: #ZonaBianca, Brindisi: 'Ospiti al soldo di Mosca? Ce lo dica il #Copasir, non sta a noi verificare'. -