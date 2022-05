Simone Cristicchi in “Paradiso dalle tenebre alla luce” giovedì 12 maggio a Sacile (Di martedì 10 maggio 2022) Uno degli artisti più amati dal pubblico del Friuli Venezia Giulia sarà protagonista a Sacile la prossima settimana. Simone Cristicchi porterà Paradiso – dalle tenebre alla luce giovedì 12 maggio alle 21 al Teatro Zancanaro. La serata, fuori abbonamento, è presentata dal Circuito ERT e dall’amministrazione comunale. Sul palco dello Zancanaro, assieme al cantante, autore e attore romano, si esibiranno l’Orchestra dell’Accademia Musicale Naonis di Pordenone diretta da Valter Sivilotti, autore con Cristicchi delle musiche dello spettacolo, e il Coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Cristiano Dell’Oste. Lo spettacolo, patrocinato dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, ha debuttato lo scorso luglio a San Miniato, in provincia di Pisa. ... Leggi su udine20 (Di martedì 10 maggio 2022) Uno degli artisti più amati dal pubblico del Friuli Venezia Giulia sarà protagonista a Sacile la prossima settimana.Cristicchi porteràluce giovedì 12 maggio alle 21 al Teatro Zancanaro. La serata, fuori abbonamento, è presentata dal Circuito ERT e dall’amministrazione comunale. Sul palco dello Zancanaro, assieme al cantante, autore e attore romano, si esibiranno l’Orchestra dell’Accademia Musicale Naonis di Pordenone diretta da Valter Sivilotti, autore con Cristicchi delle musiche dello spettacolo, e il Coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Cristiano Dell’Oste. Lo spettacolo, patrocinato dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni dmorte di Dante Alighieri, ha debuttato lo scorso luglio a San Miniato, in provincia di Pisa. ...

