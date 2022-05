Sette capi fondamentali per trasformarsi in una Coastal grandmother

Leggi su vanityfair

(Di martedì 10 maggio 2022) Se non avete ancora sentito parlare dell'ultimo fenomeno di Tik Tok, è il momento di mettervi in pari. Perché c'è una nuova trendr in town ed è una ricca nonna in pensione. Che ha una casa negli Hamptons, indossa pull in cashmere color crema e va a letto presto leggendo un buon libro