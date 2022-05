Riforme: ok Camera a base circoscrizionale per elezione Senato (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - La Camera ha approvato la riforma costituzionale che modifica da regionale a circoscrizionale la base elettiva del Senato. I voti favorevoli sono 212, i contrari 170. Hanno votato a favore Leu, Iv, Pd e M5s, ha invece votato contro il centrodestra. Il testo passa ora al Senato. Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Laha approvato la riforma costituzionale che modifica da regionale alaelettiva del. I voti favorevoli sono 212, i contrari 170. Hanno votato a favore Leu, Iv, Pd e M5s, ha invece votato contro il centrodestra. Il testo passa ora al

