Molestie sessuali al raduno degli alpini, Guerini: “Fatti gravissimi”. Ai carabinieri la prima denuncia (Di martedì 10 maggio 2022) L'Associazione nazionale alpini ha respinto le accuse. "E' chiaro che se ci sono denunce circoscritte e circostanziate prenderemo provvedimenti, ma al momento non ne risultano" Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 10 maggio 2022) L'Associazione nazionaleha respinto le accuse. "E' chiaro che se ci sono denunce circoscritte e circostanziate prenderemo provvedimenti, ma al momento non ne risultano"

