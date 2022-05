M5S-LCR | in Aula con maglia ‘no a inceneritore’

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma – “Siamo per l’economia circolare, per gli impianti ad alta sostenibilità per il riuso e il riciclo dei materiali e per la transizione ecologica che ci chiede l’Europa.” “Siamo invece contro l’inceneritore mostro da 600.000 tonnellate di rifiuti da bruciare l’anno, dal costo economico di quasi 700 milioni di euro e dal costo sociale altissimo generato dai gravi rischi alla salute a cui espone i cittadini per i gas inquinanti e le ceneri tossiche prodotte.” “Per tutti questi motivi abbiamo deciso di presentarci inGiulio Cesare per la seduta di Assemblea capitolina con la maglietta ‘No inceneritore, Sì transizione ecologica’, questo è ciò che pensiamo e che difenderemo fino all’ultimo con i denti in tutte le sedi possibili”. Così in una nota congiunta i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi. (Agenzia Dire)