La Dispensa dei Mellini: un’oasi felice a Roma dove mangiare buon cibo e passare del tempo di qualità (Di martedì 10 maggio 2022) La Dispensa dei Mellini e la moderna cucina di casa La cucina a vista, una accogliente sala dall’atmosfera casalinga, una proposta gastronomica che si ispira alla tradizione Romana per trovare nuove soluzioni semplici e dirette, gustose e intense ma con un tocco gentile. Questi gli elementi distintivi de La Dispensa dei Mellini – Lungotevere dei Mellini 31 (Roma) – insegna Romana voluta dall’imprenditore Lorenzo Biancolella nel 2006 e che con solida continuità riscuote da anni il consenso della clientela capitolina e straniera grazie ad un menu che segue il corso delle stagioni e della quotidiana disponibilità del mercato. Una filosofia fortemente voluta da Susanna Sipione, anima femminile del ristorante, dal 2019 alla guida della cucina. “Le ... Leggi su funweek (Di martedì 10 maggio 2022) Ladeie la moderna cucina di casa La cucina a vista, una accogliente sala dall’atmosfera casalinga, una proposta gastronomica che si ispira alla tradizionena per trovare nuove soluzioni semplici e dirette, gustose e intense ma con un tocco gentile. Questi gli elementi distintivi de Ladei– Lungotevere dei31 () – insegnana voluta dall’imprenditore Lorenzo Biancolella nel 2006 e che con solida continuità riscuote da anni il consenso della clientela capitolina e straniera grazie ad un menu che segue il corso delle stagioni e della quotidiana disponibilità del mercato. Una filosofia fortemente voluta da Susanna Sipione, anima femminile del ristorante, dal 2019 alla guida della cucina. “Le ...

Advertising

ontherailaway : @iannetts70 Matematico. Da quando ho cambiato casa me le sono ritrovate che miravano alla dispensa, allora ho riemp… - ontherailaway : @iannetts70 Ah. Interessante. Davvero, io non ricordo nemmeno a casa dei miei. Mai usati prodotti poi. Invece nella… - pressitalia : La Dispensa dei Mellini e la moderna cucina di casa - Il progetto ristorativo di Lorenzo Biancolella punta sulla cu… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 12,50 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - stradenuovenet : Dal frantoio alla dispensa fino alla tavola, i prodotti del territorio dell’amerino hanno il sapore della consapevo… -