Gianluca Chiodi e il rapporto tra Uomo e Terra

Domani, 11 maggio dalle 18, la galleria THE ROOOM a Bologna inaugura HEARTH, progetto fotografico di Gianluca Chiodi. La mostra rientra nel circuito Art City White Night e si articola in cinque "stazioni visive", frutto della lunga ricerca dell'artista sul rapporto che lega l'Uomo al suo Pianeta. L'esposizione proseguirà fino al 30 giugno.

