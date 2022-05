Formazione e reclutamento dei docenti | lunedì 30 maggio sciopero della scuola

(Di martedì 10 maggio 2022) Sarà “un percorso di forte protesta, con diverse forme di mobilitazione, non escluso lodegli scrutini, e di incapillare del personale”: con queste parole le segreterie nazionali FLC-CGIL, CISL-, UIL-, Snals Confsal, Gilda Unams hanno annunciato poco fa la proclamazione di una prima giornata diper i lavoratori, prevista per30. Nessuna risposta soddisfacente è giunta, infatti, oggi dal confronto al ministero dell’Istruzione, dove all’ordine del giorno c’era la richiesta sindacale di modificare il decreto legge 36 del 30 aprile (entrato in vigore il 1°). Il provvedimento, che contiene “misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ...

