Fan dei Metallica partorisce durante il loro concerto: “Quando la band è salita sul palco, sono iniziate le contrazioni” (Di martedì 10 maggio 2022) Nascere durante un concerto dei Metallica è già un primo segno di ribellione. A Curitiba, in Brasile, Joice Figueirò, una fan 39enne, ha dato alla luce il piccolo Luan proprio durante un concerto della band di James Hetfield, sulle note di Enter Sandman: “Tutti quelli che mi hanno visto in fila con il pancione mi hanno detto che Luan sarebbe nato proprio durante lo show! durante le esibizioni delle due opening band stavo bene, ma Quando hanno iniziato i Metallica sono iniziate anche le contrazioni. È stato tutto molto rapido”, racconta la donna su Instagram. I biglietti erano stati acquistati tre anni prima, “in tempi non sospetti”. Con la pandemia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Nascereundeiè già un primo segno di ribellione. A Curitiba, in Brasile, Joice Figueirò, una fan 39enne, ha dato alla luce il piccolo Luan proprioundelladi James Hetfield, sulle note di Enter Sandman: “Tutti quelli che mi hanno visto in fila con il pancione mi hanno detto che Luan sarebbe nato propriolo show!le esibizioni delle due openingstavo bene, mahanno iniziato ianche le. È stato tutto molto rapido”, racconta la donna su Instagram. I biglietti erano stati acquistati tre anni prima, “in tempi non sospetti”. Con la pandemia, ...

