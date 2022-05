Eurovision 2022, il 10 maggio in onda la prima semifinale: dove vederlo, chi si esibisce, canzoni e conduttori (Di martedì 10 maggio 2022) Il countdown è terminato e l’Italia è ormai pronta ad ospitare l’evento musicale dell’anno. L’Eurovision Song Contest 2022 prende il via con la sua scoppiettante gara grazie alla prima semifinale in diretta da Torino e trasmessa su Rai1 ed in Eurovisione in tutti i Paesi del continente. L’appuntamento imperdibile andrà in onda sulla rete ammiraglia con il commento pepato e simpatico di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi che, con la partecipazione di Carolina Di Domenico dal GlassBox posizionato davanti il Pala Alpitour di Torino, racconteranno il primo appuntamento condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. Eurovision Song Contest 2022: su Rai1 la prima semifinale L’Eurovision ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 10 maggio 2022) Il countdown è terminato e l’Italia è ormai pronta ad ospitare l’evento musicale dell’anno. L’Song Contestprende il via con la sua scoppiettante gara grazie allain diretta da Torino e trasmessa su Rai1 ed ine in tutti i Paesi del continente. L’appuntamento imperdibile andrà insulla rete ammiraglia con il commento pepato e simpatico di Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi che, con la partecipazione di Carolina Di Domenico dal GlassBox posizionato davanti il Pala Alpitour di Torino, racconteranno il primo appuntamento condotto da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.Song Contest: su Rai1 laL’...

RaiPlay : 'Daje forte fan dell'#Eurovision!' Turquoise Carpet?? Da vedere e rivedere in loop?? - ItalyMFA : Al via l’@Eurovision 2022??. Grazie alla vittoria di @thisismaneskin torna in Italia dopo 31 anni la gara canora int… - repubblica : Eurovision 2022, Alessandro Cattelan: 'Ma quali litigi, qui è solo puro divertimento' - avtistich : RT @SanremoESC: ?FINALE 14 maggio 2022 •Gareggeranno i 20 Paesi qualificati durante le semifinali e i 5 finalisti di diritto (Italia, Fra… - mtvitalia : Dai favoriti agli ospiti, ecco tutto quello che devi sapere su #Eurovision2022 al via stasera -