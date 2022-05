ESC 2022 | la prima semifinale in diretta

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 10 maggio 2022) Al via l’Eurovision Song Contestcon ladal Pala AlpiTour di Torino: presentano Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini, ecco il racconto minuto per minuto Al via l’Eurovision Song Contestcon ladal Pala AlpiTour di Torino: presentano Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini che fanno il loro ingresso sul palco dopo la coreografia iniziale con un omaggio a Luciano Pavarotti, tenore amato in tutta Europa, e l’inno Sound of beauty cantato da Sharon Dos Santos con le prime scintillanti scenografie con lo stage circondato da acqua. Ad aprire la gara è l’Albania con Ronela Hajati e la sua Sekret. Molto coreografica e danzereccia come canzone, il corpo da ballo e l’esibizione valorizzano una base in realtà che sa già di molto sentito, in questa ...