Elon Musk apre al ritorno di Trump sul “suo” Twitter | «Escluderlo è stato un errore»

(Di martedì 10 maggio 2022) L’ultima uscita diriall’ipotesi di undell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, sul social che lo aveva bandito dopo l’assalto a Capitol Hill.ha lanciato una serie di personali linee guida su come dovrebbero funzionare le espulsioni da: «I divieti permanenti dovrebbero essere estremamente rari e riservati solo agli account di bot, spam e scam… Non ègiusto espellere Donald», ha detto durante una conferenza oggi, 10 maggio, l’imprenditore multimiliardario, fresco dell’acquisto della piattaforma social per 43 miliardi di dollari. «Èun, perché ha alienato una grande fetta del Paese e alla fine non ha portato...

matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk!?! - AngeloCiocca : Elon #Musk: “Stupida la decisione di escludere #Trump dalla piattaforma, con me tornerà”. Qualcosa sta cambiando... - fattoquotidiano : Twitter, Elon Musk: “È stato sbagliato e stupido bloccare l’account di Donald Trump. Io rimuoverò il divieto” - laviniaricci83 : @matteosalvinimi Anche a me. Grande Elon Musk! W la democrazia! Aspettiamo il ritorno di Trump!!! ???????? - rosati22 : RT @matteosalvinimi: Ma quanto mi piace Elon Musk!?! -

