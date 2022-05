Da domani chiuso un punto di transito del gas russo verso l’Europa, l’allerta del gestore ucraino: il prezzo torna a salire (Di martedì 10 maggio 2022) torna a salire il prezzo del gas sul mercato europeo di Amsterdam dopo l’annuncio del gestore ucraino Grid sulla sospensione parziale del transito del gas verso l’Europa attraverso l’Ucraina. Come aveva riportato l’agenzia Bloomberg, Grid ha anticipato che il punto di ingresso di Sokhranivka si «fermerà alle 7 di mercoledì 11 maggio a causa delle azioni delle forze di occupazione russe». L’interruzione del flusso in quel punto comunque non dovrebbe compromettere le forniture per i Paesi clienti europei, secondo le garanzie di Grid, che in una nota ha chiarito: «È ancora possibile reindirizzare il gas alla stazione di compressione di Sudzha, permettendo ai contratti europei di essere rispettati». Le ... Leggi su open.online (Di martedì 10 maggio 2022)ildel gas sul mercato europeo di Amsterdam dopo l’annuncio delGrid sulla sospensione parziale deldel gasattral’Ucraina. Come aveva riportato l’agenzia Bloomberg, Grid ha anticipato che ildi ingresso di Sokhranivka si «fermerà alle 7 di mercoledì 11 maggio a causa delle azioni delle forze di occupazione russe». L’interruzione del flusso in quelcomunque non dovrebbe compromettere le forniture per i Paesi clienti europei, secondo le garanzie di Grid, che in una nota ha chiarito: «È ancora possibile reindirizzare il gas alla stazione di compressione di Sudzha, permettendo ai contratti europei di essere rispettati». Le ...

