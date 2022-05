Benvenuti nel bunker del piacere (Di martedì 10 maggio 2022) Questa è la storia di un desiderio strano, che solo chi ama i formaggi può capire. Questo alimento, fatto di latte, caglio, sale e tanta cultura umana, vive il suo momento cruciale nell’affinamento. Il Genussbunker di Hubert Stockner è la Mecca per chi sa aspettare. Siamo a San Lorenzo di Sebato, a pochi chilometri da Brunico. È novembre, fuori c’è la prima nevicata della stagione: fiocchi larghi e fitti. Ma il panorama incantato passa in secondo piano perché il protagonista di questa storia è il folle che ha visto in un tunnel progettato per la guerra il luogo perfetto in cui affinare i formaggi più ricercati d’Italia. Un’avventura che, alla luce della crisi ucraina, sa anche un po’ di speranza. Uomo, microflora e tanta umidità Costruito tra la prima e la seconda guerra mondiale, il Genussbunker avrebbe dovuto essere una struttura cementata destinata ... Leggi su linkiesta (Di martedì 10 maggio 2022) Questa è la storia di un desiderio strano, che solo chi ama i formaggi può capire. Questo alimento, fatto di latte, caglio, sale e tanta cultura umana, vive il suo momento cruciale nell’affinamento. Il Genussdi Hubert Stockner è la Mecca per chi sa aspettare. Siamo a San Lorenzo di Sebato, a pochi chilometri da Brunico. È novembre, fuori c’è la prima nevicata della stagione: fiocchi larghi e fitti. Ma il panorama incantato passa in secondo piano perché il protagonista di questa storia è il folle che ha visto in un tunnel progettato per la guerra il luogo perfetto in cui affinare i formaggi più ricercati d’Italia. Un’avventura che, alla luce della crisi ucraina, sa anche un po’ di speranza. Uomo, microflora e tanta umidità Costruito tra la prima e la seconda guerra mondiale, il Genussavrebbe dovuto essere una struttura cementata destinata ...

