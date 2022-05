Bebe Vio Grandis | i WEmbrace Games a Roma insieme a Leggo | ' Il mio sogno? Fare sempre di più per aiutare gli altri'

Advertising

massi19732 : RT @DAZN_IT: Bebe Vio a #Supertele: 'Ero allo stadio per Roma-Leicester, ho pianto, ma quando parte 'Grazie Roma' la lacrima scende facile.… - DAZN_IT : Bebe Vio a #Supertele: 'Ero allo stadio per Roma-Leicester, ho pianto, ma quando parte 'Grazie Roma' la lacrima sce… - Michele1988 : RT @millionaireit: Da Renzo Rosso a Bebe Vio, ecco gli 'ambassador' che promuovono l’Italia nel mondo nella nuova campagna #Enit. #turismo… - millionaireit : Da Renzo Rosso a Bebe Vio, ecco gli 'ambassador' che promuovono l’Italia nel mondo nella nuova campagna #Enit.… -

Millionaire il mensile di business più letto

Grandis . Sì, con due cognomi. Quello del padre e da oltre un anno anche quello della madre. Perché lei, la venticinquenne campionessa paralimpica, in tutto quello che fa è avanti. Così, ben ...SERVIZIO DI DAVIDE DESARIO VIDEO DI LUCA BONACCORSO/AG TOIATI Da Renzo Rosso a Bebe Vio, gli ambassador scelti per promuovere l'Italia=23 È per la sera di lunedì 13 giugno l’appuntamento allo Stadio dei Marmi di Roma con i WEmbrace Games, i tradizionali Giochi Senza Barriere, organizzati annualmente da Bebe Vio con l’Associazione ...Bebe Vio Grandis. Sì, con due cognomi. Quello del padre e da oltre un anno anche quello della madre. Perché lei, la venticinquenne campionessa paralimpica, in tutto quello che ...