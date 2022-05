“Avatar: La Via dell’Acqua”: quello che sappiamo sul sequel della pellicola di Cameron (Di martedì 10 maggio 2022) Il film in Italia verrà distribuito nelle sale il 14 dicembre Avatar, come annunciato avrà il suo sequel. Si tratta di Avatar: La Via dell’Acqua, che arriverà nelle sale italiane il 14 nelle sale italiane il film 20th Century Studios. È il primo sequel diretto da James Cameron di Avatar, il lungometraggio con il maggior incasso di tutti i tempi. Avatar, ecco il traile de “La Via dell’Acqua” Nelle ultime ore è stato così condiviso anche il primo trailer del film. SINOSSI Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ... Leggi su 361magazine (Di martedì 10 maggio 2022) Il film in Italia verrà distribuito nelle sale il 14 dicembre, come annunciato avrà il suo. Si tratta di: La Via, che arriverà nelle sale italiane il 14 nelle sale italiane il film 20th Century Studios. È il primodiretto da Jamesdi, il lungometraggio con il maggior incasso di tutti i tempi., ecco il traile de “La Via” Nelle ultime ore è stato così condiviso anche il primo trailer del film. SINOSSI Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film,: La Viainizia a raccontare la storiafamiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ...

Advertising

AgrigentoTv : Avatar: La Via dell’Acqua, il trailer - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Avatar: La Via dell’Acqua, il trailer - - aleteresa_sg : RT @VanityFairIt: Ecco il primo trailer dell'attesissimo sequel diretto da James Cameron e in uscita al cinema il 14 dicembre #VFentertainm… - QuotidianPost : Avatar: La Via dell’Acqua | Teaser trailer - Imperoland : 'Io so per certo che ovunque andiamo, questa famiglia è la nostra fortezza.' Che meraviglia questo trailer! ???? -