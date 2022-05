ATP Roma 2022 | il tabellone di Jannik Sinner Rublev eliminato | ora il derby con Fognini

Advertising

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSO! ?????? Fabio Fognini batte Dominic Thiem sul Centrale e conquista i sedicesimi di finale a Roma! ??????????… - SkySport : Dagli Internazionali BNL di Roma, passando per Wimbledon, fino alle NITTO ATP Finals di Torino CONTINUA LA STAGIONE… - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: #Sinner batte Martinez agli Internazionali e guadagna il derby con Fognini #ibi2022 - TennisWorldit : Atp Roma - Jannik Sinner convince contro Martinez. Derby azzurro al secondo turno - Gazzetta_it : #Sinner batte Martinez agli Internazionali e guadagna il derby con Fognini #ibi2022 -

Jannik Sinner passa al secondo turno degli Internazionali didopo aver battuto in duet set lo spagnolo Pedro Martinez (4 - 6, 3 - 6). Sfiderà ora un altro ...spagnolo numero 40 del ranking, mai ...... quintoMasters 1000 stagionale con montepremi pari a 5.415.410 euro, in scena sulla terra rossa del Foro Italico a. Il numero 13 del ranking mondiale supera il tennista spagnolo (numero 40 ...ROMA - Tutto facile per Jannik Sinner che batte Pedro Martinez all'esordio negli Internazionali d'Italia, quinto Atp Masters 1000 stagionale con montepremi pari a 5.415.410 euro, in scena sulla terra ...Buona la prima per Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2022. L'altoatesino ha superato in due set lo spagnolo Pedro Martinez, numero 40 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo po ...