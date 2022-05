Ascensori fuori uso in Tribunale a Milano, sette su otto non funzionano (Di martedì 10 maggio 2022) AGI - Solo un ascensore su otto funziona in Tribunale a Milano da un paio di giorni ma la situazione è critica ormai da diverso da tempo tanto da avere esasperato gli addetti ai lavori e chi transita nel voluminoso palazzo di epoca fascista. “Quello che accade è vergognoso - dice all'AGI l'avvocato Beatrice Saldarini -. Questa mattina per salire al settimo piano dove avevo in programma un incontro con un magistrato di Sorveglianza ho aspettato 20 minuti l'unico funzionante e non potevo andarci a piedi perché con me c'era un cliente con un grave problema di salute. Da tempo lavoriamo in condizioni sotto il livello della dignità, noi avvocati così come il personale che lavora in Tribunale e tutti gli utenti, allibiti dalle condizioni in cui si trova il palazzo”. Valentina Alberta, legale del direttivo ... Leggi su agi (Di martedì 10 maggio 2022) AGI - Solo un ascensore sufunziona inda un paio di giorni ma la situazione è critica ormai da diverso da tempo tanto da avere esasperato gli addetti ai lavori e chi transita nel voluminoso palazzo di epoca fascista. “Quello che accade è vergognoso - dice all'AGI l'avvocato Beatrice Saldarini -. Questa mattina per salire al settimo piano dove avevo in programma un incontro con un magistrato di Sorveglianza ho aspettato 20 minuti l'unico funzionante e non potevo andarci a piedi perché con me c'era un cliente con un grave problema di salute. Da tempo lavoriamo in condizioni sil livello della dignità, noi avvocati così come il personale che lavora ine tutti gli utenti, allibiti dalle condizioni in cui si trova il palazzo”. Valentina Alberta, legale del direttivo ...

