WTA Roma 2022 | Elisabetta Cocciaretto eliminata al primo turno in due set dall’elvetica Belinda Bencic

Leggi su oasport

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il torneo WTA 1000degli Internazionali d’Italiadi tennis scatta oggi, lunedì 9 maggio, col tabellone principale di singolare che nella prima giornata vede dodici incontri, tra i quali quello in cui la wild cardcede all’elveticadopo un’ora e 28 minuti, con la numero 12 del seeding vincente per 6-4 6-2. Nelsettrova il break ai vantaggi del quarto gioco. L’azzurra si blocca e la svizzera trova l’immediato controbreak a zero. Nel settimo giocosciupa un break point, ma poi nel nono game arriva il nuovo strappo della testa di serie numero 12, che poi chiude il parziale sul 6-4 in 54 minuti. Le parti si invertono nella seconda partita, ...