Vlahovic | Marocchino | “Sta faticando perché il gioco non è centrato su di lui”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 9 maggio 2022)– Domenico, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni sui temi più importanti in casa Juventus. “È una finale al peperoncino. L’Inter rischia di non vincere il campionato e la Juventus ha questa possibilità, oltre a quella di vincere un trofeo, che rappresenterebbe un obiettivo raggiunto.stailnon èsu di lui. Ci vuole un po’ di tempo e maturazionelui si adatti a questo nuovo modo di giocare. Locatelli o Miretti titolare contro l’Inter? Questa è una scelta che deve fare Allegri. Se ci sono problemi d’abbondanza, si potrebbe pensare a schierare Miretti. Io preferisco giocare con un calciatore in condizione, ...