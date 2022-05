“Vigliacchi voi…” | cos’è successo a Manuel Bortuzzo?

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 9 maggio 2022) Da qualche settimana si parla tantissimo della storia frae Lucrezia Selassié terminata lontano dalle telecamere. La loro relazione era nata all’interno del Grande Fratello Vip 6 ma non ha resistito molto una volta finito il reality show condotto da Alfonso Signorini. Non sono mancate le polemiche, gli attacchi e le frecciatine. Lulù ha dato la responsabilità della fine della storia d’amore al padre di, Franco, giudicato come troppo invadente. Il triestino, invece, ha replicato affermando che è stato lui stesso a prendere la decisione. Le parole di FrancoSulla vicenda ha detto la sua proprio Franco: “Non ho voglia di giocare con il gossip. Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio. Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma ...