Verificate meglio l’IBAN per ricevere l’assegno unico | due chiarimenti

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ci sono almeno un paio di elementi che dobbiamo prendere in considerazione oggi 9 maggio, a proposito del pagamento relativo al. A prescindere dal fatto che la domanda sia stata accolto o risulti ancora in istruttoria, dunque, servono alcuni approfondimenti rispetto al nostro ultimo articolo in merito, affinché la situazione sia più chiara a tutti una volta per tutte. Vediamo come stanno le cose, sfruttando un paio di feedback ufficiali forniti da INPS per coloro che, allo stato attuale, brancolano nel buio qui in Italia. L’importanza della verifica IBAN pernel corso del 2022 in Italia Sembrava un feedback generico da parte di INPS, ma le cose non stanno così. Tra il 2021 e lo scorcio iniziale del 2022 abbiamo fatto i conti con tantissime operazioni tra ...