Uomini e Donne, famose ex corteggiatore è diventato papà per la prima volta (Di lunedì 9 maggio 2022) A Uomini e Donne, Antonio Moriconi non ebbe molta fortuna. Il ragazzo, all’epoca appena 26enne, corteggiava l’allora tronista Teresa Langella, che tuttavia non lo scelse, preferendogli l’ombroso Andrea Del Corso. Antonio era innamorato di Teresa e non prese bene la cosa, ma a distanza di qualche mese se ne fece una ragione e poco dopo anche per lui è arrivato l’amore. Lei si chiama Iula Sciumè, ha 25 anni ed è di origini rumene, anche se da sempre vive in Sicilia. E proprio lei qualche giorno fa ha reso Antonio Moricone papà per la prima volta della loro piccola Isabel. Ad annunciarlo è stato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram, dove ha mostrato orgoglioso la piccola che teneva in braccio. Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 9 maggio 2022) A, Antonio Moriconi non ebbe molta fortuna. Il ragazzo, all’epoca appena 26enne, corteggiava l’allora tronista Teresa Langella, che tuttavia non lo scelse, preferendogli l’ombroso Andrea Del Corso. Antonio era innamorato di Teresa e non prese bene la cosa, ma a distanza di qualche mese se ne fece una ragione e poco dopo anche per lui è arrivato l’amore. Lei si chiama Iula Sciumè, ha 25 anni ed è di origini rumene, anche se da sempre vive in Sicilia. E proprio lei qualche giorno fa ha reso Antonio Moriconeper ladella loro piccola Isabel. Ad annunciarlo è stato l’exdisul suo profilo Instagram, dove ha mostrato orgoglioso la piccola che teneva in braccio. Dello stesso argomento potrebbe ...

