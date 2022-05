Treviso, incidente a Paese: morto 17enne in scooter investito da poliziotto ubriaco (Di lunedì 9 maggio 2022) È morto il 17enne in scooter che la sera dell'8 maggio è stato investito a Paese, in provincia di Treviso. Per l'incidente è stato arrestato un poliziotto di 28 anni, in servizio alla Questura della città. L'uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe fatto registrare all'alcol test un tasso ben superiore a quello stabilito per legge per chi è alla guida di un'auto. Il minorenne è deceduto nella collisione, il conducente era stato invece condotto in ospedale. La vittima risiedeva in un comune vicino al luogo dell'incidente, a Morgano (Treviso). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 9 maggio 2022) Èilinche la sera dell'8 maggio è stato, in provincia di. Per l'è stato arrestato undi 28 anni, in servizio alla Questura della città. L'uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe fatto registrare all'alcol test un tasso ben superiore a quello stabilito per legge per chi è alla guida di un'auto. Il minorenne è deceduto nella collisione, il conducente era stato invece condotto in ospedale. La vittima risiedeva in un comune vicino al luogo dell', a Morgano ().

