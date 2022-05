Roma, cinque imprenditori accusati di aver truffato 38 famiglie, ma il reato è ormai prescritto (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa è una storia passata, precisamente del 2003. cinque imprenditori erano riusciti ad ottenere dalla Regione Lazio ben 108mila euro per costruire case, in zona Borghesiana Pantano, in cui, per almeno 15 anni, gli inquilini avrebbero dovuto vivere. Un progetto che però non è mai andato a termine, perché dieci anni dopo, nel 2013, gli imprenditori hanno venduto l’intero blocco di immobili per sei milioni di euro, dopo però aver preso i soldi versati dai presunti inquilini e i fondi della Regione. Questo caso però non si affronterà più, non esiste più, perché il reato è prescritto. Leggi anche: Choc a Centocelle: scende dal bus si accascia e muore L’accusa Il processo è terminato con la sentenza di prescrizione nei confronti dei cinque imprenditori. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa è una storia passata, precisamente del 2003.erano riusciti ad ottenere dalla Regione Lazio ben 108mila euro per costruire case, in zona Borghesiana Pantano, in cui, per almeno 15 anni, gli inquilini avrebbero dovuto vivere. Un progetto che però non è mai andato a termine, perché dieci anni dopo, nel 2013, glihanno venduto l’intero blocco di immobili per sei milioni di euro, dopo peròpreso i soldi versati dai presunti inquilini e i fondi della Regione. Questo caso però non si affronterà più, non esiste più, perché il. Leggi anche: Choc a Centocelle: scende dal bus si accascia e muore L’accusa Il processo è terminato con la sentenza di prescrizione nei confronti dei. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Procura di Roma ha aperto un'indagine in merito alla stella a cinque punte, simbolo delle Br, incisa su un panne… - CorriereCitta : Roma, cinque imprenditori accusati di aver truffato 38 famiglie, ma il reato è ormai prescritto - girasole810 : RT @anniversaritaly: Il #9maggio 1978 il cadavere di Aldo Moro viene ritrovato nel portabagagli di una Renault 4 in Via Caetani a Roma. Il… - andreabandieri4 : @FabrizioDiAmato @MaireTecnimont @Corriere Vallo a dire ai Cinque Stelle che a Roma preferiscono le discariche ai Digestori Forsu - LucianoRomeo9 : @M5SRoma @DMALAGIGI2 @antoniodesant21 Gonde, fùm5s: avete governato per cinque anni Roma e il risultato è una pattu… -