"Non devi morire...": la confessione drammatica di Lino Banfi. Il messaggio che commuove tutti (Di lunedì 9 maggio 2022) Lino Banfi fa commuovere tutti: in un'intervista a Giancarlo Dotto su Diva e Donna si lascia andare ad alcune riflessioni molto toccanti. L'attore di fatto parla di sua moglie Lucia. I due sono legatissimi da circa 60 anni e adesso non hanno alcuna voglia di separarsi. La vecchiaia spaventa Lino Banfi che prova a voltarle le spalle con un sorriso: "Cerco di esorcizzarla. Ho passato e passo la vita a far sorridere gli altri, tante generazioni. Provo anche a scherzare con me stesso, ma ci riesco di meno". A questo punto arriva la confessione sulla moglie Lucia. Prole forte: "Abbiamo appena celebrato le nozze di diamante, i nostri 60 anni di matrimonio. Nessuno dei due può concepire la vita senza l'altro: è il nostro tema attuale. Ne parliamo in continuazione, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022)fare: in un'intervista a Giancarlo Dotto su Diva e Donna si lascia andare ad alcune riflessioni molto toccanti. L'attore di fatto parla di sua moglie Lucia. I due sono legatissimi da circa 60 anni e adesso non hanno alcuna voglia di separarsi. La vecchiaia spaventache prova a voltarle le spalle con un sorriso: "Cerco di esorcizzarla. Ho passato e passo la vita a far sorridere gli altri, tante generazioni. Provo anche a scherzare con me stesso, ma ci riesco di meno". A questo punto arriva lasulla moglie Lucia. Prole forte: "Abbiamo appena celebrato le nozze di diamante, i nostri 60 anni di matrimonio. Nessuno dei due può concepire la vita senza l'altro: è il nostro tema attuale. Ne parliamo in continuazione, ...

Advertising

chetempochefa : 'Non possiamo continuare ad avere il covid e anche la guerra insieme… Almeno una delle due, creatore, se mi ascolti… - tancredipalmeri : Segnalo un clamoroso coro a Verona: quando un avversario è a terra non si limita al canonico “devi morire” da stadi… - alessandro_972 : RT @stopcensura2020: Bill Gates contro Djokovic: “Non devi parlare male dei vaccini” - majicojr : @FinallyMichele @patiinho ma tu non devi ascolare patinho comunque infatti serve uno più mobile di giroud imo, ori… - SignoraDelleOr1 : RT @siviwow: #UnaStoriaSbagliata #SalaLettura Il problema sei tu e non sei un problema. Sei una gigantesca occasione. Devi solo spezzare… -

Caro Allegri, stavolta non mi passa ... che ti fa intuire quale manovra fare con la tua nave nel mare in tempesta per non affondare, e arrivare nel porto dove devi andare, che ti fa intuire quale sia la formazione migliore e quali siano i ... Che cos'è una Stablecoin Tether, Dai e USDC a confronto Fornire questi documenti è essenziale per soddisfare le norme antiriciclaggio , per cui non devi temere che vengano utilizzati in modo improprio o esposti a qualunque tipo di rischio. Scatta quindi ... La Repubblica Il mondo dei non udenti sbarca a INCIPIT Nell’incontro del 6 maggio (ore 21, auditorium ‘Della Valle’ a Casette d’Ete di Sant’Elpidio a Mare) protagonista sarà il mondo dei non udenti, protagonista dell’ultimo romanzo dello scrittore e ... ... che ti fa intuire quale manovra fare con la tua nave nel mare in tempesta peraffondare, e arrivare nel porto doveandare, che ti fa intuire quale sia la formazione migliore e quali siano i ...Fornire questi documenti è essenziale per soddisfare le norme antiriciclaggio , per cuitemere che vengano utilizzati in modo improprio o esposti a qualunque tipo di rischio. Scatta quindi ... Leonardo Di Costanzo: "Negli anni ho imparato che il cinema non devi cercarlo: viene da te..." Nell’incontro del 6 maggio (ore 21, auditorium ‘Della Valle’ a Casette d’Ete di Sant’Elpidio a Mare) protagonista sarà il mondo dei non udenti, protagonista dell’ultimo romanzo dello scrittore e ...