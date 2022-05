Napoli, scippano cellulare a una turista mentre è in diretta su Twitch: video diventa virale (Di lunedì 9 maggio 2022) Ha fatto il giro del web il video della turista scippata del suo cellulare nei vicoli di Napoli. La giovane aveva appena avviato una diretta su Twitch, nota piattaforma di livestreaming, e mentre descriveva il suo soggiorno nella città partenopea, d’un tratto si sente dal video arrivare uno scooter. Dalle sue mani, improvvisamente, il dispositivo passa L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Ha fatto il giro del web ildellascippata del suonei vicoli di. La giovane aveva appena avviato unasu, nota piattaforma di livestreaming, edescriveva il suo soggiorno nella città partenopea, d’un tratto si sente dalarrivare uno scooter. Dalle sue mani, improvvisamente, il dispositivo passa L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

ParliamoDiNews : Napoli, scippano il cellulare a una turista mentre è su Twitch: il furto in diretta - Il video - Open #napoli… - infoitinterno : Napoli, scippano il cellulare alla turista mentre riprende la città in diretta Twitch - infoitinterno : Napoli, scippano il cellulare a una turista mentre è su Twitch: il furto in diretta – Il video - partenopeoswiss : RT @mattinodinapoli: Napoli, scippano il cellulare alla turista mentre riprende la città in diretta Twitch - Pablecito80 : RT @NotizieFrance: Napoli, scippano il cellulare alla turista mentre riprende la città in diretta Twitch -